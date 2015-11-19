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31.07.2016 13:26
'Бумбокс' показав 'Рок-н-ролл'
Гурт 'Бумбокс' відзняв відеокліп на пісню 'Рок-н-рол', присвячену зворотному боку життя 'зірки рок-н-ролу'. Трек увійшов до макси-синглу 'Люди', що був презентований в квітні 2016-го року. Вже у вересні команда продовжить тур на підтримку релізу.

31.07.2016 17:14
5'nizza записала лайв на крышах Тель-Авива
В коллекции группы появился новый 'лайв' - ролик на песню 'Далеко'.

31.07.2016 16:36
Korn сняли известного актера в новом клипе
Рокеры начинают раскрутку нового альбома 'The Serenity of Suffering'.

31.07.2016 15:35
Рианна записала песню для нового 'Стартрека'
В клипе на 'Sledgehammer' певица примерила образ инопланетянки.
 Народный хитпарад
1.Blur / There Are Too Many of Us
2.Chemical Brothers / Go
3.Tricky & Skilled Mechanics / Driving Away
4.The Kills / Doing It To Death
5.Massive Attack / Ritual Spirit
6.Iggy Pop / Sunday
7.Nick Cave & The Bad Seeds / I Need You
8.Red Hot Chili Peppers / Go Robot
9.Beck / Wow
10.Radiohead / Burn The Witch
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