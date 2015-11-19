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31.07.2016 13:26
'Бумбокс' показав 'Рок-н-ролл'
Гурт 'Бумбокс' відзняв відеокліп на пісню 'Рок-н-рол', присвячену зворотному боку життя 'зірки рок-н-ролу'. Трек увійшов до макси-синглу 'Люди', що був презентований в квітні 2016-го року. Вже у вересні команда продовжить тур на підтримку релізу.
31.07.2016 17:14
5'nizza записала лайв на крышах Тель-Авива
В коллекции группы появился новый 'лайв' - ролик на песню 'Далеко'.
31.07.2016 16:36
Korn сняли известного актера в новом клипе
Рокеры начинают раскрутку нового альбома 'The Serenity of Suffering'.
31.07.2016 15:35
Рианна записала песню для нового 'Стартрека'
В клипе на 'Sledgehammer' певица примерила образ инопланетянки.
Народный хитпарад
1.
Blur
/ There Are Too Many of Us
2.
Chemical Brothers
/ Go
3.
Tricky & Skilled Mechanics
/ Driving Away
4.
The Kills
/ Doing It To Death
5.
Massive Attack
/ Ritual Spirit
6.
Iggy Pop
/ Sunday
7.
Nick Cave & The Bad Seeds
/ I Need You
8.
Red Hot Chili Peppers
/ Go Robot
9.
Beck
/ Wow
10.
Radiohead
/ Burn The Witch
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