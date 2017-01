Народный хитпарад 1. Tricky & Skilled Mechanics / Driving Away 2. Massive Attack / Ritual Spirit 3. Red Hot Chili Peppers / Go Robot 4. Nick Cave & The Bad Seeds / I Need You 5. Iggy Pop / Sunday 6. Blur / There Are Too Many of Us 7. Chemical Brothers / Go 8. The Kills / Doing It To Death 9. Beck / Wow 10. Radiohead / Burn The Witch голосовать